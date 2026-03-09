Anlässlich seines 80. Geburtstags geht Schlagerstar Howard Carpendale auf seine letzte grosse Hallentournee. Mit seiner Band feiert er 60 Jahre Bühnenkarriere und präsentiert die Höhepunkte seines Lebenswerks. Gewinne bei uns Tickets.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

2026 wird ein besonderes Jahr für Howard Carpendale. Im Januar feierte der Schlagerstar seinen 80. Geburtstag und geht nun auf seine letzte grosse Hallentournee, unter anderem auch mit einem Konzert in der Schweiz. Die Abschiedstour «Let’s Do It Again, Again!» feiert 60 Jahre Bühnenkarriere und zeigt den Entertainer in Bestform. «Was kann es für einen Künstler Schöneres geben, als mit langjährigen Freunden auf der Bühne noch einmal all das zu erleben, was über 60 Jahre mein Leben geprägt hat», sagt Carpendale selbst. Gemeinsam mit seiner 15-köpfigen Band präsentiert er dem Publikum die Höhepunkte seines Lebenswerks. Mit im Gepäck hat der Schlagerstar Klassiker wie «Hello Again», «Ti Amo» oder «Nachts, wenn alles schläft», die die Fans über Jahrzehnte begleiteten und seine Shows zu besonderen Erlebnissen machen.

Wir verlosen für das Konzert am 1. April 2026 im Hallenstadion Zürich 39 x 2 Tickets. Wer dabei ist, erlebt den Ausnahmekünstler noch einmal live – ein Abschied, der es in sich hat.

