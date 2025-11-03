Am 15. November empfangen die YB-Frauen den FC St. Gallen und laden zum Saturday Night Game mit vielen Aktivitäten und Überraschungen. Wir verlosen VIP-Tickets mit Verpflegung in der Valiant Lounge und besten Sitzplätzen.

1/2 Die Meisterinnen aus Bern mit Maria Jimenez Gutierrez spielen am 15. November gegen den FC St. Gallen. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Flutlicht, Musik und Spitzenfussball – das Saturday Night Game im Wankdorf gegen den FC St. Gallen wird ein echtes Highlight für alle YB-Fans. Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wartet ein tolles Rahmenprogramm mit Autogrammstunde mit YB-Spielerinnen, eine Halbzeit-Show mit der Berner Sängerin Leila, den Live-DJs Lamara & Dibbasey und vieles mehr. Die Meisterinnen dürfen sich auf ein gut gefülltes Haus freuen, denn die Fans bestimmen den Preis ihres Tickets selber. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre benötigen ausserdem kein Ticket für den Stadionzutritt. Auch Fussballteams ab 11 Personen zahlen nur 10 Franken pro Person und erhalten dabei noch ein Gratisgetränk obendrauf.

Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Saturday Night Game der YB-Frauen gegen den FC St. Gallen am 15. November im Wankdorf. Geniesse dabei kostenlose Verpflegung mit einem Dreigangbuffet und Getränken in der Valiant Lounge und schaue das Spiel von den besten Plätzen der Haupttribüne aus.

Teilnahmeschluss ist am 9. November 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.