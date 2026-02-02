Vom 20. bis 22. Februar feiert die Moto-Zürich den Start in die Motorradsaison. Die neue, nahbare Messe überzeugt mit kuratiertem Programm. Wir verlosen 10 x 2 Tickets für einen Besuch der Moto-Zürich am Tag nach Wahl.

Die Moto-Zürich bildet den neuen, unabhängigen Startschuss in die Motorradsaison in Zürich. Die Aussteller zeigen ihre Neuheiten sowie Marken-Highlights und stehen beratend zur Seite. Bei der kompakten Messe erleben die Besucherinnen und Besucher vom 20. bis 22. Februar ein kuratiertes Programm mit Talks, Showzonen, Workshops, Demos, Road-Racing-Einblicken, Stuntshows und Raum zum Ausprobieren. Damit alle das Erlebnis ohne Gedränge geniessen können, ist die Besucherzahl limitiert.

Gewinne bei uns zwei Tickets für die Moto-Zürich, und besuche die Messe in der StageOne und in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon zwischen dem 20. und 22. Februar am Tag deiner Wahl. Erlebe vor Ort die Motorradwelt in all ihren Facetten – mit etwas Glück bist du beim grossen Saisonstart dabei.

Teilnahmeschluss ist der 8. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.