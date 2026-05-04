Im letzten Spiel der Saison spielen die Young Boys zu Hause gegen den FC Sion. Gewinne zwei VIP-Tickets, und erlebe die Partie mit vielen Vorzügen wie kostenloser Verpflegung und Topsitzplätzen.

Für die Young Boys geht die Saison mit dem Spiel gegen den FC Sion zu Ende. Aller Voraussicht nach kann man sich in Bern in der nächsten Spielzeit voll und ganz auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. Nach einer durchzogenen Saison verpasst YB eine Topplatzierung, die für eine Teilnahme in einer europäischen Liga qualifiziert. Gegen Sion haben die Young Boys beide Auswärtsspiele verloren, zu Hause resultierte ein 0:0.

Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Duell zwischen YB und dem FC Sion am 17. Mai im Wankdorf. Mach mit, und komme so mit ein bisschen Glück in den Genuss ausgezeichneter Sitzplätze auf der Haupttribüne und einer kostenlosen Verpflegung in der Valiant Lounge. Zusätzlich gibt es 2 x 2 weitere Tickets für Plätze auf der Gegentribüne zu gewinnen.

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Teilnahmeschluss ist am 10. Mai 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.