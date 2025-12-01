Bryan Adams rockt seine «Roll With the Punches»-Tour mit Hits wie «Summer of ’69» oder «Heaven». Gewinne zwei Tickets für das Konzert am 19. Dezember im Hallenstadion inklusive Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge.

Bryan Adams hat sich eine Karriere geformt, die von purer Ehrlichkeit und ungeschliffener Rockenergie lebt. Der Showman aus Kanada wechselt mühelos zwischen rauchigem Rock und zarten Liebesliedern. Er beherrscht die Kunst, das Publikum von tiefster Romantik bis zur Rock-Ekstase zu führen. Seine Darbietungen sind ehrliches Handwerk, gepaart mit einer elektrisierenden, jugendlichen Ausstrahlung.

Die Tournee «Roll With the Punches» zeigt Bryan Adams ungebrochene Live-Power. Seit der Veröffentlichung des gleichnamigen neuen Studioalbums im August 2025 präsentiert Adams live die Hits des Albums sowie seine Klassiker. Die Setlists seiner Konzerte enthalten ausschliesslich Kracher – von der Energie hinter «Summer of ’69» über die Rock’n’Roll-Legende «Heaven» bis hin zum Überhit «(Everything I Do) I Do It for You», ist alles dabei. Adams gibt seine Songs zum Besten mit einer Lässigkeit, die unterstreicht, dass er den Rock’n’Roll noch lange nicht an den Nagel hängt.

Wir verlosen für dieses Konzert-Highlight am 19. Dezember im Hallenstadion Zürich 20 x 2 Tickets – mit Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge. Mach jetzt mit und erlebe einen unvergesslichen Abend mit dem kanadischen Rockstar.

Teilnahmeschluss ist am 7. Dezember 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.