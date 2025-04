Die Tickets für das Showhighlight des Jahres waren im Nu vergriffen. Doch zusammen mit blue Cinema lädt Blick zum grossen Public Viewing des Eurovision Song Contest im Kino. Gewinne zwei Tickets und schaue das Grand Final im Corso in Zürich mit vielen Gänsehautmomenten.

Schaue den ESC in einzigartiger Atmosphäre

Zoë Më vertritt die Schweiz beim Spektakel in Basel. Foto: keystone-sda.ch

Am 17. Mai steigt in Basel das grosse Finale des Eurovision Song Contest. Die begehrten Tickets waren jeweils innert kürzester Zeit weg. Grosse Enttäuschung bei unzähligen Schweizer ESC-Fans! Doch dank der Public Viewings von blue Cinema können die Fans den Finalabend des Konzerthighlight auf der grossen Kinoleinwand erleben – in bester Bild- und Tonqualität.

Blick verlost für das Public Viewing des ESC Grand Final am 17. Mai im blue Cinema Corso 40 x 2 Tickets. Neben vielen Gänsehautmomenten des musikalischen Spektakels erwartet dich und deine Begleitperson ein einzigartiges Rahmenprogramm, ein Welcome-Drink, je ein Softgetränk und Popcorn zur Show sowie ein Goodie-Bag.

Teilnahmeschluss ist der 4. Mai 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.