Ab dem 26. Februar läuft der siebte Teil der Horrorreihe «Scream» in den Kinos. Blick verlost eine private Kinovorstellung mit Popcorn und Softgetränk für 21 Personen im Kino Buckinski.

30 Jahre nach «Scream – Schrei des Todes» kommt der siebte Teil der Slasher-Franchise in die Kinos. Mit dabei ist erneut Neve Campbell als Sidney Prescott, Courtney Cox als Journalistin Gale Weathers sowie erstmals Isabel May als Tochter von Sidney. Regie führte Kevin Williamson, der schon von Beginn weg als Drehbuchautor und Produzent bei der Scream-Reihe mitwirkte. «Scream 7» ist ab dem 26. Februar auf der Grossleinwand zu sehen.

Sidney Prescott ist gemeinsam mit ihrer Tochter in ein ruhiges US-Städtchen gezogen und hat sich dort ein neues Leben aufgebaut. Doch als auch hier ein Ghostface-Killer auftaucht und ihre Tochter bedroht, muss sich Sidney ihrer Vergangenheit stellen, um dem Blutvergiessen ein Ende zu setzen.

Gewinne eine private Kinovorstellung für dich und 20 Freunde für den Horrorfilm «Scream 7» im Kino Buckinski in Zürich, inklusive je einem Popcorn und einem Softgetränk. Zudem verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern weitere 5 x 2 Freikarten für eine Vorstellung im Kino nach Wahl.

*Das Datum der Vorstellung wird in Absprache mit dem Verleiher bestimmt.

Teilnahmeschluss ist der 1. März 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.