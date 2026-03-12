Das Podcast-Trio Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring geht ab April in Basel, Zürich und Bern auf Tournee. Die Show mit viel Humor und radikaler Ehrlichkeit verspricht unvergessliche Live-Momente. Gewinne bei Blick Tickets für den Erfolgs-Podcast.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Der preisgekrönte Podcast «Zivadiliring» ist zurück auf der Bühne und geht diesen Frühling auf Tournee in Basel, Bern und Zürich. Das Trio Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring bringt Gespräche live vors Publikum, die nichts beschönigen und kein Tabu kennen. Dabei begeistern sie mit einer einzigartigen Mischung aus Humor, Tiefgang und radikaler Ehrlichkeit. Nach mehreren restlos ausverkauften Shows und ihrem Mega-Event im Hallenstadion Zürich im Jahr 2025 kehren sie heuer auf die Bühne zurück und versprechen wieder unvergessliche Abende voller unzensierter Gespräche, überraschender Wendungen und unvergesslicher Momente.

Blick verlost 10 x 2 Tickets für die Live-Shows des Erfolgs-Podcasts «Zivadiliring» am 7. April im Stadtcasino Basel sowie je 5 x 2 Tickets für die Shows am 9. und 10. April im Volkshaus Zürich und am 1. und 2. Mai im Kursaal Bern. Gewinne bei uns mit etwas Glück Tickets, schnapp dir deine Begleitung, und erlebe das beliebte Podcast-Trio hautnah, direkt und völlig ungefiltert.

