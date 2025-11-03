Auf ihrer «The Legendary Tour» kommt die schwedische Metalband Sabaton mit einem neuen Album in die Schweiz. Gewinne zwei Tickets für das energiegeladene Konzert am 18. November in Zürich.

Sichere dir die Chance auf Tickets für das Konzert von Sabaton

1/2 Sabaton mit Frontmann Joakim Brodén ist bekannt für unvergessliche Konzerte. Foto: Getty Images

Vor wenigen Tagen erschien das elfte Studioalbum der schwedischen Power-Metal-Band Sabaton. «Legends» befasst sich mit den Legenden der Weltgeschichte, unter anderem mit Hannibals Alpenüberquerung, Dschingis Khans Invasionen, mit Napoleon und Caesar. Die Band um Frontmann Joakim Brodén setzt sich von jeher in ihren Texten mit historischen Konflikten und Heldentaten auseinander.

Fans der Power-Metaller dürfen sich nun im Rahmen der «The Legendary Tour» auf viel Spektakel und Überraschungen freuen. Die Konzerte von Sabaton bieten stets mehr als nur eine mitreissende Show. So wird die Band wie bei ihrer vorherigen «The Tour to End All Tours» auf schauspielerische Elemente und mehr Theater setzen. Dazu werden zwei Bühnen die Arenen in Schlachtfelder verwandeln. Ausserdem wird Sabaton von einer speziellen Vorband begleitet: Die Coverband The Legendary Orchestra stimmt das Publikum mit den grössten Sabaton-Hits ein, in orchestralen Arrangements mit Lead-Instrumentalisten, Lead-Sängern und Chören.

Blick verlost je 5 x 2 Sitzplatz- sowie 5 x 2 Stehplatztickets für das spektakuläre Konzert von Sabaton am 18. November im Hallenstadion Zürich, inklusive Upgrade für die Sunrise starzone Lounge. Durch das Upgrade erhältst du vor dem Konzert exklusiven Zugang zu dieser Lounge mit eigener Bar und Cateringangebot (Konsumation kostenpflichtig) und geniesst dort einen Welcomedrink.

