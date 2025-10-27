Die Hamburger Band Helloween feiert 40 Jahre Power Metal mit einer einzigartigen Tour. Am 20. November rockt sie The Hall in Zürich, begleitet von Beast in Black. Blick verlost Tickets für diesen Metal-Event der Extraklasse.

1/4 Die Band Helloween feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit einer grossen Europa-Tour. Foto: keystone-sda.ch

Helloween gilt als Wegbereiter des europäischen Power Metal. Durch die Kombination der Geschwindigkeit des Speed Metal mit harmonischen, hoch melodischen Refrains und dem Einsatz von Twin-Guitar-Leads schufen die Hamburger Musiker ein Genre, das seither weltweit unzählige Bands inspiriert hat. Mit ihrem letzten Studioalbum bewies Helloween, dass sie auch nach 40 Jahren noch zu den musikalisch relevantesten Kräften im Metal gehört.

Die «40 Years Anniversary Tour» ist konzipiert als laute, leidenschaftliche und emotionsvolle Metal-Party. Das Publikum ist Teil einer kollektiven Feier, bei der Generationen von Metal-Fans zusammenkommen, um die Geschichte und die Zukunft des Power Metal zu ehren. Die Fans dürfen sich freuen auf alte Klassiker, brandneue Songs und längst vergessene Lieder.

Als Very Special Guest wird die finnische Band Beast in Black den Abend begleiten. Beast in Black vereint klassischen Heavy Metal und Power Metal mit 80er-Jahre Synthie und Disco-Elementen. Ihre Musik, oft inspiriert von Manga-Serien und Dark Fantasy, setzt auf scharfe Riffs und eingängige Melodien, was sie zu einem der erfolgreichsten neuen Acts des Genres macht.

Als Very Special Guest wird die finnische Band Beast in Black den Abend begleiten. Beast in Black vereint klassischen Heavy Metal und Power Metal mit 80er-Jahre Synthie und Disco-Elementen.

