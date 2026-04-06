Perfekt für Trailrunnerinnen und -runner: Der neue Merrell Agility Peak 6 bietet Schutz, Komfort und Halt in jedem Gelände. Gewinne ein Paar des neuen Trailrunning-Schuhs im Wert von 170 Franken.

Dies ist eine bezahlte Promotion mit Merz AG, Distributor Merrell Schweiz und Liechtenstein

Alle Läuferinnen und Läufer, die lieber im Wald und in den Bergen anstatt auf der Strasse unterwegs sind, finden im neuen Trailrunning-Schuh von Merrell den perfekten Begleiter. Leicht, griffig und zuverlässig bringt der Agility Peak 6 dich auch durch anspruchsvolles Gelände sicher ans Ziel. Ob steile Anstiege, nasser Untergrund oder technische Trails. Dieser Schuh liefert Performance, wenn es darauf ankommt.

Der Trailrunning-Schuh ist ausgestattet mit einer Float-Pro-Zwischensohle für langanhaltenden Komfort auf jedem Untergrund. Dank der Vibram-Megagrip-Sohle sorgt er auch bei schwierigen Bedingungen für maximalen Halt. Und im vorderen Teil des Schuhs bietet die Rock-Plate Schutz vor Steinen und Wurzeln. Mit einer Sprengung von nur 6 Millimetern eignet sich der Agility Peak 6 bestens für Wettkämpfe wie den Dent de Vaulion Trail, wo Merrell Hauptpartner ist. Der beliebte Traillauf findet am 16. Mai in Vallorbe statt, mit vier Routen für alle Könnerstufen.

Blick verlost je zwei Paar Trailrunning-Schuhe Agility Peak 6 für Damen und Herren im Wert von je 170 Franken. Erlebe mit den neuen Laufschuhen von Merrell im Gelände ein neues Laufgefühl und konzentriere dich voll und ganz auf deinen Lauf.

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Teilnahmeschluss ist der 12. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.