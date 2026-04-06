Von Londons Armenvierteln bis zu den glitzernden Bühnen Hollywoods – Charlie Chaplins Leben war geprägt von Herausforderungen, Humor und unerschütterlicher Kreativität. Erlebe das Musical über den legendären Stummfilmstar mit etwas Glück am Walensee.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Melone, Schnurrbart und Watschelgang – der Komiker Charlie Chaplin gilt als Visionär und Ikone der Filmgeschichte. «Chaplin – Das Musical» wurde 2012 am Broadway uraufgeführt und feiert seither weltweit grosse Erfolge. Das Musical enthüllt nicht nur die Geschichte des brillanten Künstlers und dessen unvergessene Filme, sondern auch das facettenreiche Leben dahinter. Geboren im Armenviertel Londons musste Chaplin bereits als Kind mit Rückschlägen kämpfen. Mit seinem unverwechselbaren Humor eroberte er trotz allem die Bühnen seiner Heimat und auch Hollywood.

Zu ihrem 20. Jubiläum zeigt die Walensee-Bühne das Erfolgsmusical erstmals als Open Air. Von 10. Juni bis 25. Juli wird direkt am Ufer des Walensees «Chaplin – Das Musical» aufgeführt. Das spektakuläre Bühnenbild zeigt die wichtigsten Lebensstationen von London bis zu seiner Villa in der Schweiz, wo er über 25 Jahre lang lebte. Originale Szenen aus den Filmen von Charlie Chaplin flimmern zudem abgestimmt auf Musik und Choreografie über die Bühne. Unter der Regie von Stanislav Moša und der musikalischen Leitung von Gaudens Bieri entsteht ein mitreissendes Musical voller Emotionen, Humor und Inspiration.

Blick verlost 4 x 2 Tickets für die Premiere von «Chaplin – Das Musical» am 10. Juni auf der Walensee-Bühne. Erlebe das Open-Air-Musical mit grossartiger Musik, berühmten Filmszenen und aufregenden Tanzeinlagen in Walenstadt.

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0:00 CHAPLIN erobert den Walensee: Chaplin – das Open-Air-Musical wird zum Sommerhighlight 2026

Weiterverkauf von Gewinnspielpreisen Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden. Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden.

Teilnahmeschluss ist der 12. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.