Die preisgekrönten Hitmacher der 2000er- und 2010er-Jahre kommen auf ihrer «Nights Like This Tour» nach Zürich. Ne-Yo und Akon bringen ihre grössten Erfolge in einem gemeinsamen Liveformat ins Hallenstadion. Gewinne bei uns Tickets für das Konzert am 19. Mai.

Wir verlosen Tickets für den Konzertabend mit Ne-Yo und Akon

Wir verlosen Tickets für den Konzertabend mit Ne-Yo und Akon

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Die gemeinsame Tour von Ne-Yo und Akon wird zur grossen Throwback-Party mit viel Nostalgie. Die beiden Grammy-Gewinner teilen sich die Bühne in einem einzigartigen Wechselspiel. Der Konzertabend ist vollgepackt mit Clubklassikern, Mitsing-Hymnen und gefühlvollen Slow-Jams.

Ne-Yo und Akon prägten den R&B-Sound der 2000er- und 2010er-Jahre entscheidend mit und sind auch noch heute aus Radio und Clubs nicht wegzudenken. Ne-Yo steht für melodisches Songwriting mit klaren Hooks und grossen Radiohits wie «So Sick», «Closer» oder «Miss Independent». Akon hingegen verbindet R&B mit Hip-Hop und Pop und wurde mit Songs wie «Lonely», «Smack That» und «Right Now» weltweit bekannt. Nun füllen sie auf ihrer Tour gemeinsam die Hallen in 53 Städten mit ihren Hits und Party-Krachern.

Blick verlost für die Show von Ne-Yo und Akon am 19. Mai in Zürich 10 x 2 Sitzplatz- sowie 9 x 2 Stehplatztickets. Mach mit beim Gewinnspiel und erlebe mit ein wenig Glück die beiden Stars auf ihrer gemeinsamen Tour.

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Teilnahmeschluss ist der 10. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.