Nach mehr als sechs Jahren kehrt die Welt von «Star Wars» wieder auf die Grossleinwand zurück. Dank Blick kannst du «The Mandalorian and Grogu» am 19. Mai bei der Schweizer Premiere vor allen anderen sehen – Apéro, Popcorn und Softgetränk inklusive.

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Der Film «The Mandalorian und Grogu» spielt in der Zeit zwischen «Die Rückkehr der Jedi-Ritter», dem dritten Spielfilm der «Star Wars»-Saga von 1983, und «Das Erwachen der Macht» aus dem Jahr 2015. Nachdem das Dunkle Imperium gefallen ist, haben sich die imperialen Kriegsherren über die Galaxis verstreut. Um die damaligen Herrscher zu jagen und ihnen ihre gerechte Strafe zuzufügen, werden der legendäre mandalorianische Kopfgeldjäger Din Djarin und sein junger Lehrling Grogu in die gefährlichsten Ecken des Planeten geschickt.

Mit «The Mandalorian and Grogu» bekommen Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal, und Grogu ihren eigenen Kinofilm. Regisseur Jon Favreau bringt die Erfolgsserie auf die Grossleinwand. Kinostart in der Schweiz ist am 20. Mai.

Bereits einen Tag davor lädt Blick zur exklusiven Schweizer Premiere des neuen «Star Wars»-Abenteuers. Wir verlosen 145 x 2 Tickets für die Vorstellung von «The Mandalorian and Grogu» am 19. Mai im Pathé Spreitenbach. Erlebe zusammen mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Kinoabend inklusive eines Apéros sowie je eines Popcorns und Getränks für die Vorführung. Der Film wird auf Englisch und mit deutschen und französischen Untertiteln gezeigt.

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Weiterverkauf von Gewinnspielpreisen Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden. Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden.

Teilnahmeschluss ist am 3. Mai 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.