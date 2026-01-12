Raye bringt ihre Tour «This Tour May Contain New Music» am 11. Februar ins Hallenstadion Zürich. Gewinne bei uns Tickets und erlebe ihre Hits, emotionale Balladen und ihre neue Single «Where Is My Husband» live auf der Bühne.



Raye gehört zu den spannendsten Popkünstlerinnen der Gegenwart. Ihre Songs verbinden eingängige Melodien mit emotionalen Momenten und entfalten live eine besondere Wirkung. Die mehrfach preisgekrönte britische Künstlerin mit schweizerisch-ghanaischen Wurzeln überzeugt mit schonungslosem Storytelling und stilübergreifender Musik – von Pop, R&B, Gospel und Hip-Hop über Jazz bis Dance. Mit ihrer aktuellen Single «Where Is My Husband» sorgt sie für Gesprächsstoff auf allen Streamingplattformen und wird von Fans für ihre Vielseitigkeit geschätzt.

Im Hallenstadion Zürich steht sie im Rahmen ihrer Tour «This Tour May Contain New Music» auf der Bühne. Ihre Shows kombinieren treibende Hits mit ruhigeren Songs, bei denen ihre Stimme besonders zur Geltung kommt. Kleine Überraschungen, spontane Passagen und direkte Interaktionen mit dem Publikum machen jedes Konzert einzigartig und sorgen dafür, dass kein Auftritt wie der andere ist. Nicht zu vergessen arbeitet Raye aktuell an einem langersehnten neuen Album, das mit frischen Songs und aufregenden Momenten noch mehr Power auf die Bühne bringt.

Blick verlost 5 x 2 Sitzplatz- sowie 10 x 2 Stehplatz-Tickets für das Konzert von Raye am 11. Februar im Hallenstadion Zürich. Sichere dir die Chance auf einen unvergesslichen Abend mit einer der aufregendsten Stimmen der Musikszene, kraftvollen Hits und puren Emotionen!

Teilnahmeschluss ist am 18. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.