Der Circus Knie begeistert seit über 200 Jahren Jung und Alt mit spektakulären Shows, Artistik und tierischen Highlights. Gewinne Tickets für die Premiere am 12. Juni in Basel und erlebe einen unvergesslichen Abend im berühmtesten Zirkus der Schweiz.

Gewinne Tickets für den Circus Knie in Basel

1/4 Die Familie Knie ist wieder auf Tour und gastiert in Basel. Foto: keystone-sda.ch

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Hereinspaziert! Der Schweizer National-Circus Knie zählt zu den ältesten und renommiertesten Zirkusunternehmen Europas. Seit über 200 Jahren begeistert das Familienunternehmen Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern mit artistischen Höchstleistungen, tierischen Darbietungen und viel Humor. Vom 12. bis 22. Juni ist der Circus Knie zu Gast in Basel. Neben den weltberühmten Pferdeshows der Familie Knie und den atemberaubenden Artistinnen und Artisten ist bei den Abendshows in Basel auch der Comedian Mike Müller in der Manege.

Die grosse Zirkusshow 2025 verspricht wieder eindrucksvolle Momente, überraschende Artistik und emotionale Augenblicke für die ganze Familie. Blick verlost je 40 x 2 Tickets für die Vorstellung am 12. Juni in Basel.

Teilnahmeschluss ist am 25. Mai 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.