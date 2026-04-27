Der Circus Knie ist in diesem Jahr mit neuer Show wieder in der ganzen Schweiz auf Tour. Gewinne zwei Tickets für die Vorstellung am 13. Mai in Zürich und erlebe internationale Artistik, Tiernummern und Comedy im Zirkuszelt.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Auch in diesem Jahr sorgt der Circus Knie mit vielseitigem Programm für jede Menge Unterhaltung, Lacher, Faszination und Nervenkitzel. Von 8. Mai bis 7. Juni gastiert der Nationalzirkus auf dem Sechseläutenplatz in Zürich. Internationale Artistinnen und Artisten treffen auf die weltberühmten Pferdenummern der Familie Knie. Für Tempo sorgt der Globe of Speed, bei dem mehrere Fahrer gleichzeitig in einer Stahlkugel durch die Manege rasen. Magische Momente verleihen die Handstandkunst von Valeriia Davydenko sowie die Luftakrobatik von Antony César. Für Lacher zwischen den Nummern ist Clown Matute Alvarez zuständig. In Zürich kommt ein besonderes Highlight dazu: Als Special Guest ist Comedian Kaya Yanar bei den Abendshows dabei.

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die Abendvorstellung des Circus Knie am 13. Mai 2026 in Zürich. Erlebe die aktuelle Show gemeinsam mit deiner Begleitperson und bestaune die Darbietungen der Artisten in der Manege.

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Teilnahmeschluss ist der 3. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.