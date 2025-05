Musikfestival im Städtli Blick verlost Tickets für Stars of Sounds 2025 in Aarberg

Musikfans aufgepasst: Das Stars of Sounds kehrt am 6. und 7. Juni nach Aarberg BE zurück. Innerhalb der historischen Stadtmauern wartet ein hochkarätiges Festivalwochenende mit Top-Acts und toller Atmosphäre auf dich. Gewinne Tickets und sei live dabei.