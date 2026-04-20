Das Eidgenössische Musikfest 2026 lockt vom 14. bis 17. Mai 550 Vereine und Zehntausende Besucher nach Biel. Konzerte und Auftritte verwandeln die Stadt in eine Bühne voller Klänge. Wir verlosen diverse Tickets mit Übernachtungen in Biel.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Alle fünf Jahre treffen sich am Eidgenössischen Musikfest Zehntausende Musikbegeisterte. Nachdem 2021 die Austragung in Interlaken abgesagt werden musste, findet in diesem Jahr das erste Mal seit zehn Jahren wieder ein Musikfest statt. Die 35. Ausgabe geht vom 14. bis 17. Mai in Biel über die Bühne. 550 Vereine und über 22’000 Musizierende reisen aus der ganzen Schweiz an und sorgen auf den Strassen und Bühnen für ein grandioses viertägiges Musikfestival. Rund 100’000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Besonders die Parademusik bietet ein Highlight, bei dem Hunderte Vereine ihre eingespielten Formationen in der Innenstadt zeigen. Auf der Hauptbühne an der Esplanade wird täglich von 16.45 Uhr bis Mitternacht Livemusik gespielt, auf dem General-Guisan-Platz bereits ab 11.00 Uhr. Auch abseits der Bühnen bleibt Biel nicht still: Konzerte im öffentlichen Raum sowie Auftritte der Vereine verwandeln die Stadt während der Festtage in einen offenen Klangraum. Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Schweiz sorgen für eine einmalige Festatmosphäre, die in Erinnerung bleibt.

Blick verlost für das Eidgenössische Musikfest 2026 von 14. bis 17. Mai in Biel 10 x 2 Dreitagestickets inklusive zwei Hotelübernachtungen, 10 x 2 Dreitagestickets inklusive einer Hotelübernachtung sowie 20 x 2 Tagestickets für das Musikfest. Mach bei der Verlosung mit, und erlebe mit etwas Glück Musik, Unterhaltung und beste Stimmung in der ganzen Stadt Biel!

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Teilnahmeschluss ist am 26. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.