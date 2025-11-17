Das Swiss Charity Concert am 3. Dezember vereint musikalische Exzellenz und Wohltätigkeit in der Tonhalle Zürich. Sichere dir die Chance auf zwei Tickets für das Benefizkonzert zugunsten der Kinderrechtsorganisation «Save the Children».

Victor Dijon de Monteton ist Initiant des Swiss Charity Concert und leitet durch den Abend.

Das Swiss Charity Concert ist ein jährlich stattfindendes, renommiertes Galakonzert, das internationale Spitzenkünstler in die Tonhalle Zürich holt. Die Organisation «Save the Children», die sich weltweit für Kinderrechte einsetzt, steht im Mittelpunkt, da der gesamte Erlös Kindern in Not, insbesondere im Südsudan, zugutekommt. Am 3. Dezember 2025 öffnet die berühmte Tonhalle Zürich ihre Türen für diesen Anlass.

Seit 2011 bringt Gründer Victor Dijon de Monteton gemeinsam mit dem Violinisten Koh Gabriel Kameda ein erstklassiges musikalisches Programm auf die Bühne und lockt hilfsbereite und musikliebende Menschen aus der ganzen Schweiz an. In diesem Jahr werden gemeinsam mit dem Praga Camerata Symphonic Orchestra Werke wie «White Christmas» von Irving Berlin oder das «Violin Concerto No. 1 in D major» von Niccolò Paganini aufgeführt. Im Rahmen des Events wird zudem der Swiss Charity Award für junge Talente verliehen, wobei der Gewinner die Chance erhält, beim Swiss Charity Concert aufzutreten. In diesem Jahr kommt diese Ehre dem kanadischen Wundergeiger Sacha Jorba-Wu zu.

Das Benefizkonzert ist eine Darbietung von unbestreitbarer Exzellenz in einem der besten Konzertsäle der Schweiz. Die Künstler zelebrieren ein Programm von höchster Qualität, während jeder eingenommene Franken direkt den Projekten von «Save the Children» zugutekommt. Die Organisation setzt sich für benachteiligte Kinder in Krisen- und Konfliktgebieten ein und engagiert sich für deren Rechte und Wohlbefinden.

Geniesse mit etwas Glück Musik von höchster Qualität, die Gutes tut. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 weitere Tickets für das Swiss Charity Concert am 3. Dezember in der Tonhalle Zürich. Bei den VIP-Tickets ist ein Apéro riche inbegriffen.

Teilnahmeschluss ist am 23. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.