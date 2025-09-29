Erlebe die faszinierende Welt von Albert Einstein in einem mitreissenden Musical! «Einstein – A Matter of Time» bringt das Leben des Jahrhundert-Genies auf die Bühne. Gewinne zwei Tickets für eine der fesselnden Vorstellungen im Theater St. Gallen.

1/2 «Einstein – A Matter of Time» bringt die Geschichte des Genies Albert Einstein auf die Bühne.

Die Relativitätstheorie, die Formel E=mc2 und eine bahnbrechende Karriere – Albert Einstein hat die Wissenschaft revolutioniert. Nun wird sein Leben in einer spektakulären Musical-Inszenierung auf die Bühne gebracht. «Einstein – A Matter of Time» beleuchtet die Stationen seines Lebens: vom jungen Studenten in Zürich über seine Arbeit im Berner Patentamt bis hin zu seiner Zeit als renommierter Professor in Princeton. Dabei werden nicht nur seine wissenschaftlichen Errungenschaften thematisiert, sondern auch seine persönlichen Höhen und Tiefen sowie sein unermüdlicher Einsatz für den Frieden.

Der US-amerikanische Komponist Frank Wildhorn («Der Graf von Monte Christo», «Artus – Excalibur») und Musicalregisseur Gil Mehmert setzen zusammen mit dem erstklassigen Cast dem Leben und Werk Albert Einsteins ein mitreissendes Musical-Denkmal. Das Publikum erwartet eine beeindruckende Bühnenshow und eine aufwendige Inszenierung mit grossartigen Musikstücken unter der Leitung von Koen Schoots. Nach der Uraufführung im Theater St. Gallen in der Spielzeit 24/25 kommt das erfolgreiche Theaterstück zurück auf die Bühne.

Wir verlosen je 10 x 2 Tickets für die Vorstellungen von «Einstein – A Matter of Time» am 19. Oktober und 9. November sowie 20 x 2 Tickets für die Vorstellung am 6. Dezember. Erlebe die packende Reise von Albert zum Einstein, untermalt mit mitreissender Musik von Frank Wildhorn.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 5. Oktober 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.