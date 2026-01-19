Seit 2019 sorgt Megawatt für frischen Wind in der Schweizer Rockszene. Die Band aus dem St. Galler Rheintal kombiniert klassische Rockriffs mit eingängigen Melodien. Sänger Thomas Graf gründete die Band mit vier Freunden und entwickelte einen Sound, der rau, direkt und unverwechselbar ist. Die Songs handeln von Träumen, Heimat und dem Alltag. Hits wie «Loieherz», «80er-Jahr», «Irgendwia» und «Heimatgfühl» bringen die Halle zum Beben, Gitarren knallen, Drums treiben voran, und der Gesang packt sofort.
Auf der «Elektrisch Tour» feuert Megawatt genau diese Hits raus und füllt jeden Saal mit rohem Rockgefühl und unverwechselbarer Energie – vom ersten bis zum letzten Ton. Zudem haben sie die Songs ihres neusten Albums «Elektrisch» mit im Gepäck. Fans dürfen sich auf eine intensive und kraftvolle Show freuen, bei der die Emotionen fliessen.
Wir verlosen je 2 x 2 Stehplatztickets für die elf Tourstopps von Megawatt auf ihrer «Elektrisch Tour». Erlebe die Power der Mundartband live an einem der folgenden Konzerte:
- Solothurn (Kofmehl) am 7. Februar 2026
- Arbon (Presswerk) am 21. Februar 2026
- Schaan (SAL) am 27. Februar 2026
- Spiez (Lötschbergsaal) am 20. März 2026
- Pratteln (Z7) am 21. März 2026
- Brig (Simplon Halle) am 28. März 2026
- Hochdorf (Braui) am 11. April 2026
- Rapperswil (Entra) am 17. April 2026
- Wil (Stadtsaal) am 18. April 2026
- Bern (Bierhübeli) am 24. April 2026
- Landquart (Forum Ried) am 09. Mai 2026
Teilnahmeschluss ist am 25. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.