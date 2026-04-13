In der 34. Runde der Super League empfangen die Young Boys im Wankdorf den FC St. Gallen. Blick verlost VIP-Tickets für das Duell mit Topsitzplätzen und kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge.

Die Meisterschaftsrunde beginnt für YB mit dem Duell gegen den FC St. Gallen. Für die Ostschweizer geht es in den letzten Spielen um nichts weniger als den Meistertitel. Um an Leader Thun dranzubleiben und eine Chance auf den Titel zu haben, ist ein Sieg des FC St. Gallen in Bern Pflicht. Die Young Boys spielen in den verbleibenden Partien um eine Teilnahme an den europäischen Wettbewerben in der nächsten Saison. Für die beiden Teams ist es das dritte Direktduell; zweimal konnten sich die St. Galler durchsetzen, einmal gewann YB.

Wir verlosen für das Spiel am 26. April zwischen YB und dem FC St. Gallen 2 x 2 VIP-Tickets. Dabei erwarten dich und deine Begleitperson kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge sowie ausgezeichnete Sitzplätze auf der Haupttribüne. Zusätzlich verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für die Partie.

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Teilnahmeschluss ist am 19. April 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.