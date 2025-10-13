Gewinne zwei Tickets für die Messe Auto Zürich

Die Auto Zürich öffnet vom 29. Oktober bis 2. November ihre Tore und wird zum Zentrum der Faszination Auto. Blick verlost 200 Tickets für die Messe mit vielen Weltpremieren, schmucken Oldtimern und PS-starken Sportwagen.

1/4 An der Auto Zürich präsentieren rund 70 Marken ihre neusten Modelle. Foto: Auto Zürich

Auto Zürich bietet ein einzigartiges Erlebnis der gehobenen Automobilkultur und versammelt mit über 70 internationalen Markenauftritten die gesamte Branche an einem Ort. Diese breite Vielfalt gewährleistet, dass die wichtigsten Neuheiten der Saison als erste präsentiert werden. Hier manifestiert sich die Zukunft der Mobilität in ihrer glanzvollsten Form. Die neusten Serienmodelle und die zukunftsweisende Technik warten darauf, bestaunt und erkundet zu werden. Die Vielfalt der gezeigten Themen, von Autozubehör über Motorsport bis hin zu Fahrsicherheit, sorgt dafür, dass wirklich jeder Autofan auf seine Kosten kommt. Gleichgesinnte treffen sich, um sich von Fachleuten aus der Schweizer Automobilszene inspirieren und informieren zu lassen.

Ein besonderes Highlight ist die Manufaktur & Classic-Ausstellung, dieser Rückzugsort für Liebhaber zeitloser Eleganz zeigt seltene, chromblitzende Oldtimer-Schmuckstücke und automobile Legenden, die die tiefe Historie und die Perfektion des Handwerks hautnah spürbar machen. Im starken Kontrast dazu stehen die exklusiven Ikonen der Supersportwagen-Welt, die extrem leistungsstarken Sportwagen und die aufregendsten Einzelanfertigungen. Diese Hochleistungsfahrzeuge repräsentieren den aktuellen Gipfel der Technik, des Luxus und der individuellen Gestaltung und bilden eine zentrale Attraktion für alle Fans von Geschwindigkeit. Abgerundet wird das Programm durch die EV Experience. Hier wird Elektromobilität nicht nur gezeigt, sondern erlebbar gemacht, und Besucherinnen und Besucher können die Modelle der E-Mobilität direkt vor Ort Probe fahren.

Blick verlost 100 x 2 Tageseintritte für die Messe Auto Zürich vom 29. Oktober bis zum 2. November. Entdecke die angesagtesten Automarken, umrahmt von einem vielfältigen Programm mit Shows, Games, Premieren, Food-Ständen und vielem mehr.

Teilnahmeschluss ist am 19. Oktober 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.