Stefan Büsser steht mit seinem Programm «ÜBER-LEBT» auf der Bühne und zeigt, wie Humor selbst schwere Lebenswege leichter macht. Mit persönlichen Geschichten und überraschenden Wendungen nimmt er das Publikum mit. Gewinne zwei Tickets für eine einzigartige Comedy-Show.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Nach allem, was er durchlebt hat, hätte Stefan Büsser nie gedacht, dass er heute noch auf der Bühne stehen würde. In seinem Programm «ÜBER-LEBT» erzählt Büsser humorvoll vom Leben mit seiner Lungenkrankheit, von überraschenden Momenten und davon, wie es sich anfühlt, wenn man seine eigene Lebenserwartung vervielfacht. Dabei wirft er eine zentrale Frage auf: Was fangen wir eigentlich mit unserer geschenkten Zeit an?

Mit seinem Comedy-Programm tourt Stefan Büsser ab Frühling 2026 durch die Schweiz. Auf der Bühne bringt er sein Publikum zum Lachen, Nachdenken und Staunen. Das Programm ist ein Mix aus persönlichen Geschichten, scharfem Humor und mitreissendem Bühnenschauspiel, in dem er in verschiedene Rollen schlüpft und die Zuschauer auf unterhaltsame Weise durch seine Geschichten führt.

Blick verlost 7 x 2 Tickets sowie 10 x 2 Tickets für einen Abend an verschiedenen Standorten mit Stefan Büsser auf seiner «ÜBER-LEBT»-Tour 2026. Geniesse einen Abend voll bissigen Humors, ehrlicher Einblicke und überraschender Chancen mit einem der schärfsten Humoristen der Schweiz.

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Teilnahmeschluss ist der 5. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.