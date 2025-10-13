Der FC Zürich empfängt am 26. Oktober YB. Für das Duell im Letzigrund kannst du bei uns zwei VIP-Tickets gewinnen. Dabei erwarten dich und deine Begleitperson Top-Sitzplätze auf der Haupttribüne und kostenlose Verpflegung im VIP-Bereich.

Der FCZ möchte auch gegen YB vor der Südkurve jubeln. Foto: keystone-sda.ch

Nach drei Siegen in Folge in der Super League glitten sowohl der FCZ als auch YB mit einer Niederlage im Cup und einer Klatsche in der Liga vor der Länderspielpause in eine Minikrise. Am 26. Oktober wird sich im Letzigrund zeigen, wer die spielfreie Zeit besser genutzt hat und sich im Direktduell durchsetzen kann. Die Zürcher konnten dank der Unterstützung der Fans die letzten beiden Heimspiele gewinnen.

Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen dem FC Zürich und den Young Boys. Im Gewinn inbegriffen ist ein Parkplatz, kostenlose Verpflegung in der FCZ Business Lounge mit Essen und Getränken sowie gepolsterte Sitzplätze mit viel Beinfreiheit auf der Haupttribüne.

Teilnahmeschluss ist am 19. Oktober 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.