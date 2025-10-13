Nach drei Siegen in Folge in der Super League glitten sowohl der FCZ als auch YB mit einer Niederlage im Cup und einer Klatsche in der Liga vor der Länderspielpause in eine Minikrise. Am 26. Oktober wird sich im Letzigrund zeigen, wer die spielfreie Zeit besser genutzt hat und sich im Direktduell durchsetzen kann. Die Zürcher konnten dank der Unterstützung der Fans die letzten beiden Heimspiele gewinnen.
Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen dem FC Zürich und den Young Boys. Im Gewinn inbegriffen ist ein Parkplatz, kostenlose Verpflegung in der FCZ Business Lounge mit Essen und Getränken sowie gepolsterte Sitzplätze mit viel Beinfreiheit auf der Haupttribüne.
