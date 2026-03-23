Am 25. April wartet in Samnaun ein besonderer Frühlingstag im Skigebiet. Beim Frühlings-Schneefest auf der Alp Trida tritt Beatrice Egli auf. Wir verlosen unter anderem ein VIP-Package für zwei Personen inklusive zwei Hotelübernachtungen und weiteren Extras.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Die Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl im Dreiländereck ist eines der grössten und beliebtesten Skigebiete der Alpen. Dank der Höhenlage hat Samnaun mit rund 160 Skitagen eine der längsten Wintersaisons der Alpen. Von November bis Mai findet man eine hervorragende Pistenqualität vor.

Am 25. April wird die Alp Trida direkt im Skigebiet zur Bühne für das Frühlings-Schneefest. Mit der Schweizer Schlagerkönigin Beatrice Egli wartet ein besonderes Highlight auf die Skifahrerinnen und Skifahrer. Egli zählt zu den bekanntesten Stimmen im deutschsprachigen Schlager und prägt seit über zehn Jahren das Genre. Für ihre Erfolge wurde sie bereits mehrfach mit dem Swiss Music Awards ausgezeichnet. Mit ihrer aktuellen Single «Hör nie auf damit» bringt sie ihren neuesten Hit nach Samnaun. Im Anschluss sorgt DJ In-Style für die richtige Musik, um den Schneetag in Samnaun ausklingen zu lassen.

Blick verlost für das Frühlingsschnee-Fest am 25. April ein exklusives Skiwochenende in Samnaun. Im VIP-Package inbegriffen sind zwei Hotelübernachtungen vom 24. auf den 26. April, zwei Tagespässe für das Skigebiet sowie VIP-Gold-Tickets für das Konzert von Beatrice Egli mit Verpflegung am Buffet und Champagnerempfang. Zudem gibt es weitere 10 x 2 Skitagespässe für den 25. April zu gewinnen, mit denen man dem Konzert beiwohnen kann.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Weiterverkauf von Gewinnspielpreisen Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden. Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden.

Teilnahmeschluss ist der 29. März 2026. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.