1/8 Im Zauberwald warten nationale und internationale Acts auf das Publikum. Foto: Cemil Erkoc

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Die Lenzerheide wird auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit zum winterlichen Rückzugsort mit begeisternden Konzerten, eindrücklicher Lichtkunst und genussvoller Kulinarik. Im Wald zwischen der Lenzerheide und dem Heidsee entsteht ein Dörfchen für alle Sinne. Vom 12. bis 30. Dezember stehen nationale und internationale Künstler auf der Bühne im Zauberwald. In diesem Jahr mit dabei sind unter anderem Bligg, Ray Dalton, Alle Farben, Megawatt, Lo&Leduc, Sina und Marc Sway. Vor den Konzerten der Stars gibt es vorab jeweils ein Kinderprogramm mit Andrew Bond, Laurent & Max, Dan White, Tante Carmen und weiteren Lieblingen der kleinen Besucherinnen und Besucher.

Wie jedes Jahr entfachen die beeindruckenden Lichtinstallationen im Zauberwald leuchtende Augen bei Gross und Klein. Die Lichtkunst berührt, überrascht und verzaubert zugleich. Zudem sorgt das Genussdorf mit kulinarischen Genüssen für das leibliche Wohl inmitten verschneiter Bäume.

Gewinne bei uns ein exklusives Package für den Konzertabend im Zauberwald mit Megawatt am 17. Dezember oder mit Lo&Leduc am 21. Dezember. Im Preis inbegriffen sind neben den beiden Tickets auch eine Übernachtung in einem Festivalhotel sowie ein Tagespass pro Person für das Skigebiet Arosa-Lenzerheide. Weiter verlosen wir 20 x 2 Gutscheine für einen Konzertbesuch im Zauberwald an einem Tag nach Wahl zwischen dem 12. und 30. Dezember.

Teilnahmeschluss ist am 23. November 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.