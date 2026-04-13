Bruno Mars ist mit seinem neuen Album «The Romantic» auf Welttournee. Dank Blick hast du die Chance bei einem seiner Konzerte live dabei zu sein. Wir verlosen eine Reise an die Show von Bruno Mars am 26. Juni im Olympiastadion Berlin.

Zehn Jahre nach seinem mehrfach ausgezeichneten Album «24K Magic» ist Bruno Mars mit einem neuen Album zurück. Sein viertes Soloalbum «The Romantic» erschien Ende Februar. Darauf zu hören sind unter anderem Sommerhit-Anwärter «I Just Might» und die romantische Single «Risk It All». Doch auch während der zehnjährigen Pausen zwischen seinen Soloprojekten war Bruno Mars nicht untätig. «Die With A Smile» mit Lady Gaga erreichte in Rekordzeit eine Milliarde Streams auf Spotify und gewann einen Grammy, «APT» mit K-Pop-Star Rosé wurde zum meistgestreamten und verkauften Song des Jahres 2025. Darüber hinaus machten ihn seine Hits wie «Grenade», «Uptown Funk», «When I Was Your Man» oder «Locked Out Of Heaven» zu einem der einflussreichsten Künstler der Musikbranche.

Im Sommer geht Bruno Mars mit seinem Album «The Romantic» auf grosse Europa-Tournee mit mehreren Shows in Paris, Berlin, Amsterdam, Madrid, London und weiteren Städten. Seine Schweizer Fans kommen leider nicht in den Genuss eines Konzertes im eigenen Land. Wer Bruno Mars live erleben möchte, plant am besten einen Städtetrip in eine der europäischen Metropolen. Doch für viele der Shows sind nur noch wenige Tickets erhältlich.

Dank Blick eröffnet sich für den grössten Schweizer Bruno-Mars-Fan eine einmalige Gelegenheit, den Sänger live zu erleben: Wir verlosen eine exklusive Reise für zwei Personen zum Konzert von Bruno Mars am 26. Juni im Berliner Olympiastadion. Neben den Tickets für die fast ausverkaufte Show ist im Preis der Hin- und Rückflug von der Schweiz nach Berlin sowie eine Hotelübernachtung inbegriffen. Mach mit beim Gewinnspiel und erlebe mit etwas Glück das Konzert des Superstars hautnah.

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Teilnahmeschluss ist der 19. April 2026. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Das Datum (26. bis 27. Juni 2026) für die Reise ist verbindlich und kann nicht verschoben werden. Die Teilnehmer müssen sich vorab über die Gültigkeit ihres Reisepasses, über eine eventuelle Visumpflicht und über die Einreisebestimmungen selbst informieren. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.