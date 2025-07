Das St. Galler Fest lädt am 15. und 16. August zum Feiern ein – mit Musik, feinem Essen und guter Stimmung. Neben Gutscheinen für Bratwürste und Getränk am Stadtfest verlosen wir eine Übernachtung im Hotel Einstein in St. Gallen.

St. Gallen feiert sich und seine Gäste beim Stadtfest im August.

Das St. Galler Fest ist eines der Highlights im Veranstaltungskalender der Ostschweiz und begeistert jedes Jahr rund 100'000 Besucherinnen und Besucher. In der historischen Altstadt und den umliegenden Gassen entsteht am 15. und 16. August eine bunte Festmeile, die zum Schlendern, Entdecken und Geniessen einlädt. Verschiedene Bühnen mit Live-Musik, Marktstände und feine Spezialitäten sorgen für viel Abwechslung und gute Laune. Das St. Galler Fest ist ideal, um mit Freundinnen und Freunden oder der Familie den Sommer in der Stadt zu feiern. Hier erlebst du die lebendige Seite von St. Gallen und sammelst Erinnerungen, die bleiben.

Blick verlost im Rahmen des St. Galler Fests eine Übernachtung für zwei Personen im stilvollen Vier-Sterne-Superior-Hotel Einstein in St. Gallen. Geniesse mit deiner Begleitperson ein unvergessliches Wochenende im Herzen von St. Gallen. Das Haus besticht durch einen zweistöckigen Wellnessbereich, herausragende Kulinarik in den von GaultMillau ausgezeichneten Restaurants und stilvoll eingerichtete Zimmer und Suiten. Ebenfalls verlosen wir noch 50 Gutscheine für je eine Bratwurst und ein Getränk für zwei Personen am St. Galler Fest. Denn ein Fest in der Ostschweiz ohne den Klassiker kommt nicht in Frage. Und die berühmte St. Galler Bratwurst wird natürlich ohne Senf gegessen!

1/5 Das 4-Sternhotel Einstein ist zentral gelegen im Herzen von St. Gallen.

Teilnahmeschluss ist am 3. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.