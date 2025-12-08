Die Silvestergala im Circus Conelli auf dem Bauschänzli vereint Weltklasse-Artistik und ein exquisites Gourmet-Menü. Champagner um Mitternacht, Feuerwerk von der Conelli-Brücke und DJ-Afterparty in der Manege: Sichere dir jetzt dein Ticket für den 31. Dezember.

Wenn die Scheinwerfer die Manege erhellen und die Musik erklingt, beginnt ein Abend voller Zauber im Circus Conelli. Die letzte grosse Show des Jahres feiert die Kunst des Circus. Spannung, Eleganz und Emotionen verschmelzen zu einem faszinierenden Gesamterlebnis.

Die Silvestergala im Circus Conelli verbindet beeindruckende Artistik mit einem exquisiten 4-Gänge-Gourmet-Menü. Das Publikum erlebt von seinen Tischen aus die Show hautnah. Während Akrobatik und Komik die Manege erobern, wird die Vorspeise serviert. In der Pause folgt feierlich der Hauptgang, und zum Finale lockt ein ausgefallenes Dessert mit Kaffee, Champagner um Mitternacht und einer mitreissenden DJ-Afterparty in der Manege. Und von der Conelli-Brücke aus hat man einen wunderbaren Blick auf das Silvesterfeuerwerk über Zürich.

Blick verlost 1 x 2 Tickets für die Silvestergala im Circus Conelli am 31. Dezember im Circuszelt auf dem Bauschänzli. Starte mit deiner Begleitperson auf eine einzigartige Weise ins neue Jahr und feiere im Circus Conelli den Jahreswechsel in der Manege.

Teilnahmeschluss ist am 14. Dezember 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.