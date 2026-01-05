Erlebe mit etwas Glück den exklusiven Moment, wenn die Athletinnen und Athleten des Swiss Olympic Teams ihre offizielle Kollektion für die Olympischen Spiele Milano Cortina 2026 erhalten, und gewinne zusätzliche ein Outfit im Wert von 3000 Franken.

Vom 6. bis 22. Februar fahren, spielen, springen und kämpfen die Schweizer Athletinnen und Athleten an den Olympischen Spielen 2026 um die Medaillen. Ende Januar findet bei Ochsner Sport in Spreitenbach AG die Kleiderabgabe an das Swiss Olympic Team statt.

Blick schickt dich und deine Begleitperson exklusiv an diesen einmaligen Event*. Nebst dem unbezahlbaren Erlebnis mit Blick hinter die Kulissen und den Begegnungen mit den Olympiateilnehmenden erhältst du als Gewinnerin oder Gewinner ein Outfit aus der aktuellen Swiss-Olympic-Team-Kollektion im Wert von rund 3000 Franken.

*Das genaue Datum wird nach der Verlosung bekannt gegeben.

Teilnahmeschluss ist am 11. Januar 2026. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.