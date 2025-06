Erlebe am 8. Juli im Blue Cinema Corso in Zürich einen einzigartigen und spannenden Abend mit dem Longevity-Forscher Dr. David A. Sinclair – in Zusammenarbeit mit der Schweizer Longevity-Plattform Virtusan.

Dr. David A. Sinclair gehört zu den führenden Stimmen der Longevity-Forschung.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Dr. Sinclair ist eine international anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Alterungsforschung und Professor für Genetik an der Harvard Medical School, wo er auch das «Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research» mitbegründet hat. Seit über zwei Jahrzehnten leistet er Pionierarbeit zur Rolle von Genen, Epigenetik und zellulären Mechanismen bei der Verlangsamung des Alterungsprozesses. Seine Forschung hat das Verständnis darüber erweitert, wie das Altern verlangsamt oder sogar umgekehrt werden kann. Er hält zahlreiche Patente und hat über ein Dutzend Biotech-Unternehmen mitgegründet, die sich auf altersbedingte Gesundheit und Prävention konzentrieren.

Exklusiv beim Event in Zürich stellt Prof. Sinclair seine Zusammenarbeit mit Virtusan vor – er ist Chairman des Scientific Advisory Board und Mitglied des Advisory Board von Virtusan. Vorgestellt wird dabei unter anderem ein neuer, wissenschaftlich fundierter Bio-Age-Tracker, der in die Virtusan-App integriert ist und den Nutzer:innen helfen soll, ihr biologisches Alter besser zu verstehen und aktiv zu steuern.

Blick verlost 10 x 2 Tickets für «Longevity Decoded: Healthier Living For A Longer Life» am 8. Juli 2025. Sichere dir die Chance auf exklusive Einblicke in die Forschung eines der weltweit führenden Wissenschaftler im Bereich Longevity – live und aus erster Hand.

