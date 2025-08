Mit der Familie ins Kino Gewinne Tickets für die Premiere von «Die Bad Guys 2»

Die Fortsetzung des beliebten Animationsfilms kommt am 28. August in die Deutschschweizer Kinos. Dank Blick kannst du mit deiner Familie «Die Bad Guys 2» bei der Premiere am 24. August im Pathé Spreitenbach vor allen anderen sehen.

Publiziert: vor 59 Minuten | Aktualisiert: 29.07.2025 um 11:18 Uhr