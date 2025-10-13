Die dänischen Rock-Titanen Volbeat kehren für ein lange erwartetes Konzert ins Hallenstadion Zürich zurück. Am 25. Oktober wird die Band um Frontmann Michael Poulsen die Bühne zum Beben bringen. Blick verlost Tickets mit Upgrade für die Starzone-Lounge.

1/2 Mit neuem Album und allen Hits kommt Volbeat für eine einzige Show in die Schweiz. Foto: IMAGO/ANP

Nach mehrjähriger Abwesenheit in der Schweiz hat die lange Wartezeit ein Ende – Volbeat kehrt zurück ins Hallenstadion Zürich. Die dänische Rockband ist bekannt dafür, jeden Auftritt in eine energiegeladene und mitreissende Show zu verwandeln, bei der alte Hits ebenso gefeiert werden wie das neue Material. Im Fokus des Abends steht das neunte Studioalbum «God Of Angels Trust», mit den für die Rock-’n’-Roll-Aushängeschilder unverkennbaren, mitreissenden Riffs, donnernden Drums und Hymnen, die sich ins Gedächtnis brennen. Leadsänger Michael Poulsen ist der kreative Kopf der Band und erzählt in seinen Liedern von komplexen, fiktiven Geschichten, aber verarbeitet auch zutiefst persönliche Erlebnisse.

Als besonderes Highlight ist die britische Grunge-Ikone Bush um Gavin Rossdale als Special Guest mit dabei. Mit ihren zeitlosen Hymnen wie «Machinehead» sorgen sie für einen kraftvollen Auftakt und einen unvergesslichen Rock-Abend. Diese Kombination verspricht einen musikalischen Abend der Extraklasse, der Metal- und Rock-Fans gleichermassen begeistert.

Blick verlost für das Konzert von Volbeat am 25. Oktober im Hallenstadion je 5 x 2 Steh- sowie Sitzplätze, inklusive Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge. Dank des Upgrades erhältst du exklusiven Zugang zur Eventlocation und zur Lounge mit eigener Bar und Cateringangebot (Konsumation kostenpflichtig), eigener Garderobe und Toiletten. Zudem geniessen du und deine Begleitperson je einen Welcome-Drink. Grösser, lauter, intensiver – erlebe eine explosive Performance von einer der grössten Rockbands unserer Zeit.

Teilnahmeschluss ist am 19. Oktober 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.