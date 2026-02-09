Die Ehrlich Brothers begeistern mit spektakulären Illusionen und Liveshows Gross und Klein. Blick verlost Tickets für die Show ihrer Tournee «Diamonds – Die besten Illusionen aus 10 Jahren Tour» am 6. März im Hallenstadion.

In ihren Shows geschehen Dinge, die man kaum für möglich hält. Bahnschienen biegen sich scheinbar mühelos, ein riesiger Monstertruck erscheint aus dem Nichts, Motorräder schweben über den Köpfen des Publikums, und die Kinder staunen über einen wachsenden Orangenbaum. Die Shows der Ehrlich Brothers begeistern Gross und Klein mit spektakulären Inszenierungen voller Magie und überraschender Momente. Schon als Kinder experimentierten Andreas und Chris Ehrlich mit ersten Zaubertricks und bauten später in ihrer eigenen Werkstatt immer aufwendigere Illusionen.

Für die Tournee «Diamonds – Die besten Illusionen aus 10 Jahren Tour» haben die Starmagier ihre bekanntesten Illusionen neu arrangiert und mit frischen Highlights ergänzt. Eine grosse Liveband, eindrucksvolle Bühnenbilder und moderne Effekte holen das Publikum mitten in eine einzige Wunderwelt. Trotz aller Grösse bleibt die Show persönlich, humorvoll und nahbar. Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Tour verlängert und für Zürich eine Zusatzshow angekündigt.

Am 6. März 2026 gastieren die Ehrlich Brothers im Hallenstadion Zürich. Blick verlost für die Nachmittagsvorstellung um 16 Uhr 5 x 2 Tickets und 10 x 4 Tickets sowie für die Abendvorstellung um 20 Uhr 6 x 2 Tickets und 7 x 4 Tickets. Sei mit ein bisschen Glück bei der packenden Magieshow dabei.

Teilnahmeschluss ist der 15. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.