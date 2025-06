Der spektakuläre Film «F1» mit Brad Pitt, Damson Idris und Javier Bardem kommt am 26. Juni in die Kinos. Bei der Schweizer Premiere von Blick kannst du den Film bereits vorher schauen, inklusive Apéro, Popcorn und Softgetränk.

Mit Brad Pitt in der Hauptrolle

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

In den 90er-Jahren gehörte Sonny Hayes (Brad Pitt) zu den vielversprechendsten Talenten der Formel 1. Doch ein schwerer Unfall auf der Rennstrecke kostet ihn beinahe seine Karriere. 30 Jahre später wird er von seinem ehemaligen Teamkollegen und jetzigen Besitzer des F1-Teams APXGP kontaktiert. Ruben Cervantes (Javier Bardem) überzeugt Sonny in den Formel-1-Zirkus zurückzukehren und den erfolglosen Rennstall zu retten. Sein Teamkollege und härtester Konkurrent wird der hitzköpfige Newcomer Joshua Pearce (Damson Idris). Sonny wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als die Motoren aufheulen und muss sich eingestehen, dass man den Weg zur Wiedergutmachung nicht alleine beschreiten kann.

«F1 - Der Film» wurde an den echten Grand-Prix-Wochenenden gedreht. Brad Pitt und seine Kollegen teilten sich dabei die Rennstrecke mit Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Der Brite ist auch einer der Produzenten des Films. Der spektakuläre Spielfilm kommt am 26. Juni in die Schweizer Kinos.

Wir verlosen 120 x 2 Tickets für die Schweizer Premiere von «F1 - Der Film» am 24. Juni im IMAX Saal im Pathé Spreitenbach. Schau den Film vor allen anderen und geniesse dabei vor dem Filmstart einen Apéro und weitere Attraktionen. Zudem erhalten du und deine Begleitperson je ein Popcorn und ein Softgetränk. Der Film wird auf Englisch mit deutschen und französischen Untertiteln gezeigt.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 15. Juni 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.