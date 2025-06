1/2 Erlebe die faszinierende Welt der Militärmusik live in Basel. Foto: PRESSEBILDER/Patrick Straub

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Das Basel Tattoo ist ein international renommiertes Musikfestival, das jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anzieht. In der eindrucksvollen Kulisse der Basler Kaserne präsentieren vom 11. bis 19. Juli Militärbands, Drillteams und Showformationen aus verschiedenen Nationen eine einzigartige Mischung aus traditioneller Militärmusik, modernen Klängen und spektakulären Choreografien. Farbenfrohe Uniformen, präzise Formationen und eine stimmungsvolle Beleuchtung schaffen eine Atmosphäre, die das Publikum vom ersten Moment an fesselt – ein Fest für Augen und Ohren, das die Vielfalt und Exzellenz der Militärmusik eindrucksvoll zelebriert.

Das Basel Tattoo steht für höchste Qualität und die perfekte Verbindung von Tradition und Innovation. Jede Ausgabe bietet neue Highlights und überraschende Inszenierungen, die das Publikum immer wieder aufs Neue begeistern. Dieses Jahr mit dabei sind unter anderem die Lokalmatadoren Top Secret Drum Corps, die englische The Bands of His Majesty’s Royal Marines oder The Jordanian Armed Forces Band.

Blick ermöglicht dir, Teil dieses einzigartigen Events zu werden! Zu gewinnen gibt es 10 × 2 Tickets für die Premiere am 11. Juli, 45 × 2 Tickets für die Vorstellung am 14. Juli und 55 × 2 Tickets für die Vorstellung am 15. Juli. Erlebe beeindruckende Choreografien, mitreissende Musik und internationale Showacts live in Basel!

