Mit 250 faszinierenden Fahrzeugen Als VIP an die Lenzerheide Motor Classics

Am Wochenende vom 13. bis 15. Juni treffen sich in der Bündner Bergwelt zum zwölften Mal Motorsportbegeisterte an der Lenzerheide Motor Classics. Wir verlosen unter anderem ein VIP-Gold-Package inklusive Übernachtung.