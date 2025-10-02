In der letzten Saison holten sich die Bernerinnen zum ersten Mal den Meistertitel. Nun möchte das Frauen-Team des SC Berns den Titel verteidigen. Blick schickt dich an ein Heimspiel der SCB Frauen in der Postfinance Arena.

Unterstütze die SC Bern Frauen bei einem Heimspiel als VIP. Foto: keystone-sda.ch

Die Saison der Postfinance Women’s League ist in vollem Gange. 8 Teams kämpfen in je 28 Qualifikationsspielen um die Playoffs. Die beiden besten Teams stehen direkt im Halbfinal, während die Plätze 3 bis 6 in den Play-ins die Gegnerinnen der Halbfinalistinnen untereinander ausmachen. In der vergangenen Saison gewannen die SC Bern Frauen nicht nur die Qualifikation, sondern setzten sich im Play-off-Final auch souverän gegen das EV Zug Women’s Team durch.

Du möchtest die SCB Frauen auf ihrem Weg zur Titelverteidigung unterstützen? Dann mach mit bei unserer Verlosung, und gewinne zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel in der Postfinance Arena. Wir verlosen je 2 x 2 VIP-Tickets für die Spiele gegen das EV Zug Women’s Team am 19. Oktober 2025, gegen die HC Davos Ladies am 16. November 2025 und am 4. Januar 2026 sowie gegen die ZSC Lions Frauen am 6. Dezember 2025. An der Hockey Night erwarten dich und deine Begleitperson ein Dreigangmenü, kostenlose Getränke bis zur zweiten Drittelpause und eine SCB-Präsentation.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 8. Oktober 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.