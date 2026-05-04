An 365 Tagen im Jahr entdeckt man im Verkehrshaus die Vielfalt der Mobilität. Gewinne vier Tickets für das meistbesuchte Museum der Schweiz in Luzern.

Im Verkehrshaus erlebt man eine Zeitreise durch die Vielfalt der Mobilität, ob auf Schienen und Strassen, in der Luft oder zu Wasser. Rund eine Million grosse und kleine Gäste empfängt das Museum jährlich. Bei den zahlreichen Ausstellungen rund um Verkehr, Transport und Energie kann man selber aktiv werden und einen Helikopter steuern oder ein echtes U-Boot betreten. In der World of Racing von Red Bull hat man die Möglichkeit, einen Reifenwechsel bei einem Formel-1-Auto durchzuführen oder im Racing-Simulator das Adrenalin auf legendären Formel-1-Strecken zu erleben. Zudem bietet das Planetarium eine faszinierende 360-Grad-Show über das Universum.

Blick verlost zusammen mit Red Bull 25 x 4 Eintrittskarten für das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Erlebe mit deiner Familie oder mit Freunden spannende Stunden im Museum mit interaktiven Ausstellungen.

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Teilnahmeschluss ist am 10. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.