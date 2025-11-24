Zum täglichen Ritual in der Vorweihnachtszeit gehört ein Adventskalender. Doch beim Adventslos von Swisslos verstecken sich hinter den Türchen keine Schokolade, sondern insgesamt sind 54 Millionen Franken zu gewinnen. Blick verlost 10 Adventslose!

Gewinne ein Adventslos und werde mit etwas Glück zum Millionär

1/2 Hol dir den unvergleichlichen Rubbelspass mit dem Adventslos unter den Weihnachtsbaum. Foto: zVg

Das Adventslos zieht jedes Jahr Tausende Schweizerinnen und Schweizer in den Bann. Ob als tägliches Ritual mit der Familie oder für sich selbst, die Vorfreude auf Weihnachten steigt von Türchen zu Türchen. Dabei gewinnt jedes zweite Los einen Betrag zwischen 100 und 1000 Franken. Sieben Glückliche räumen sogar 1 Million Franken ab. Insgesamt gibt es mehr als 54 Millionen zu gewinnen. Gewinne ein Adventslos und hol dir nicht nur den Rubbelspass nach Hause, sondern sichere dir auch die Chance auf den Jackpot.

Teilnahmeschluss ist am 23. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.