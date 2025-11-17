Die vier gelehrten Tenöre von I Quattro sind mit ihrer emotionalen Weihnachtstournee zurück! Erlebe festliche Musik und ansteckende Freude in den schönsten Kirchen der Schweiz, und gewinne zwei Tickets für einen Konzertabend in deiner Nähe.

Die vier Tenöre von I Quattro sind wieder auf Weihnachtstournee. Foto: Pressebild

Wenn die Tage kürzer werden und der Duft von Zimt und Tannen in der Luft liegt, kehrt eine der beliebtesten musikalischen Traditionen der Schweiz zurück: Die vier Tenöre von I Quattro sind vom 21. November bis 23. Dezember auf ihrer Weihnachtstournee «A Kind of Magic». Mit ihren kraftvollen, aber gleichzeitig zarten Stimmen erzeugen die gelernten Tenöre ein magisches, festliches Ambiente und verzaubern das Publikum mit ihrer ansteckenden Freude und der spürbaren Leidenschaft.

Auf ihrer festlichen Tour zelebrieren I Quattro ein brillantes Programm, das die erlesenste Mischung aus traditionellen Liedern, besinnlichen Balladen und bekannten Titeln umfasst. Das Ensemble versteht es, traditionelle Stücke mit einer Frische und Eleganz zu interpretieren, die das Publikum tief bewegt und das Erlebnis persönlich und nahbar macht.

Ihre Konzerte finden in historischen, stimmungsvollen Kirchen statt, die eine beeindruckende Akustik bieten und die Stimmen der Sänger optimal zur Geltung bringen. Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die Konzerte von I Quattro am 5. Dezember in Willisau LU, am 6. Dezember in Luzern, am 7. Dezember in Plaffeien FR, am 11. Dezember in Unterägeri ZG und am 12. Dezember in Gossau SG. Erlebe zusammen mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Konzertabend, und lass dich auf die Adventszeit einstimmen.

