Vom 19. November bis 31. Dezember verwandelt sich die Zeltlandschaft von Salto in Kloten in ein farbenprächtiges Steam-Punk-Universum. Für die Premiere der Show Salto Revoluzio mit Artistik, Musik und Magie verlosen wir 20 x 2 Tickets.

1/4 Salto lädt zu Revoluzio ein - eine Show, wo Träume fliegen lernen. Foto: Davide Dellago

Salto Revoluzio nimmt das Publikum mit auf eine magische Reise in eine Welt voller Zauber, Träume und Wunder. In der Vorweihnachtszeit verschmelzen Artistik, Musik und Magie zu einem unvergesslichen Spektakel.

In Kloten ZH verzaubern vom 19. November bis 31. Dezember aussergewöhnliche Acts aus aller Welt das Publikum. Eine aufwendige Licht- und Bühneninszenierung verwandelt die Zeltlandschaft in ein lebendiges, farbenfrohes Steam-Punk-Universum. Revoluzio ist eine Show für die ganze Familie, die das Herz berührt und die Augen zum Leuchten bringt.

Gewinne zwei Tickets für die Premiere von Salto Revoluzio am 19. November in Kloten. Der Wintercircus Salto schafft mit seiner Show einen besonderen Ort der Begegnung, des Staunens und purer Lebensfreude.

Teilnahmeschluss ist am 2. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.