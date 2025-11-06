Die Christmas Sessions in Biel präsentieren vom 20. bis 23. November ein Line-up mit nationalen und internationalen Stars. Bei uns kannst du Tickets für einen Konzertabend gewinnen.

Geniesse in der Vorweihnachtszeit einen unvergesslichen Konzertabend an den Christmas Sessions.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Fans der Christmas Sessions in Biel dürfen sich auch in diesem Jahr auf ein hochkarätiges Line-up freuen. Vom 20. bis 23. November verwandelt sich das Kongresshaus in eine wundervoll geschmückte Festivalbühne. Auf dieser steht am ersten Abend Thomas Anders und singt seine Hits wie «You’re My Heart, You’re My Soul» und «Cheri Cheri Lady» von Modern Talking. Sens Unik und Bligg sorgen am darauffolgenden Abend mit coolen Beats und Hip-Hop für Stimmung. Mit den Konzerten von Ivana Spagna und Iva Zanicchi am 22. November kommen Fans von Italo-Pop und Dance-Music voll auf ihre Kosten. Den Abschluss macht am letzten Tag der diesjährigen Christmas Sessions der französische Singer-Songwriter Laurent Voulzy.

Blick verlost für die Christmas Sessions im Kongresshaus in Biel 3 x 2 VIP-Tickets für den 20. November mit Thomas Anders, 2 x 2 VIP-Tickets für den 21. November mit Sens Unik und Bligg sowie je 5 x 2 Tickets der Kategorie Gold für den 22. und 23. November. Als VIP geniessen du und deine Begleitperson einen Apéro riche vor der offiziellen Türöffnung – weitere Vorzüge wie ein separater Eingang, Garderobe, ein exklusiver VIP-Pass und die beste Sitzplatzkategorie sind inklusive.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 12. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.