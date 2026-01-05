Legendäre Finalspiele, grosse Stars und unvergessliche Fussballmomente aus nächster Nähe: Das Fifa Museum in Zürich zeigt die Geschichte des Weltfussballs. Blick verlost 20 x 4 Eintrittstickets für einen Besuch an deinem Wunschdatum.

Wer das Fifa Museum betritt, taucht direkt in die Geschichte des Fussballs ein. Von den ersten Weltmeisterschaften bis zu unvergesslichen Finalspielen und modernen Stars zeigt die Ausstellung, wie sich der Sport über Jahrzehnte entwickelt hat. Originale Trophäen sowie historische Bälle und Trikots lassen legendäre Momente wieder aufleben.

Im Zentrum steht die Galerie der Fifa Fussball-Weltmeisterschaft. Sie erzählt die Geschichte des wichtigsten Fussballturniers und nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch seine schönsten Momente. In der beeindruckenden Architektur der Ausstellung wartet das Highlight auf alle Fans: Der originale WM-Pokal ist aus nächster Nähe zu sehen und macht den Rundgang unvergesslich. Abgerundet wird der Museumsbesuch durch interaktive Stationen und audiovisuelle Inhalte, die zum Mitmachen und Entdecken einladen.

Blick verlost 20 x 4 Eintrittstickets für das Fifa Museum in Zürich. Besuche das Museum im WM-Jahr 2026 an einem Datum deiner Wahl, und erlebe die grossen Geschichten des Fussballs hautnah.

Teilnahmeschluss ist am 11. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.