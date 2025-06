Erlebe das beliebte Märchen «Hans im Glück» als bezauberndes Theaterstück in Knies Kinderzoo in Rapperswil! Gewinne bei uns vier Tickets für deine Familie und tauche ein in eine Welt voller Fantasie und Abenteuer.

1/2 Das Märchentheater wird vom 12. Juli bis 10. August in Knies Kinderzoo aufgeführt. Foto: Andri Kaufmann Janutin

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Knies Kinderzoo in Rapperswil ist nicht nur ein Zuhause für süsse Tiere, sondern auch eine Bühne für unvergessliche Erlebnisse. In diesem Sommer wird die köstlich-fröhliche Geschichte «Hans im Glück» basierend auf den Märchen der Gebrüder Grimm auf einzigartige Weise zum Leben erweckt. Das Theaterstück erzählt die zeitlose Geschichte von Hans, der sein Stück Gold gegen immer scheinbar wertlosere Dinge tauscht, aber am Ende das wahre Glück findet. Es ist eine charmante Inszenierung, die Jung und Alt begeistert und zum Nachdenken anregt. Die märchenhafte Kulisse des Kinderzoos bietet dabei vom 12. Juli bis 10. August den perfekten Rahmen für dieses besondere Theatererlebnis.

Wir verlosen jeweils 4 x 4 Tickets für die Vorstellungen von «Hans im Glück» am 17., 20. und 26. Juli sowie 7. und 9. August in Knies Kinderzoo in Rapperswil. Im Ticket inbegriffen ist der Eintritt in den Kinderzoo. Freue dich auf eine liebevolle Darbietung, die mit Humor, Herz und vielleicht sogar der einen oder anderen tierischen Überraschung aufwartet. Es ist die ideale Gelegenheit, einen wunderschönen Tag im Kinderzoo mit einem kulturellen Highlight zu verbinden und gemeinsam mit deiner Familie in die Welt der Märchen einzutauchen.

