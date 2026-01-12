Die Man's World lädt vom 29. Januar bis 1. Februar zum 10-jährigen Jubiläum in die Halle 550 in Zürich ein. Lifestyle, Technik und Genuss stehen im Fokus. Gewinne bei uns Tickets für das Opening mit Apéro oder für einen Besuch am Tag nach Wahl.



Die Man's World feiert seit zehn Jahren Lifestyle, Technik und Genuss in Zürich. Vier Tage lang verwandelt sich die Halle 550 in einen Ort voller Marken, Produkte, Degustationen und spannender Erlebnisse, bei dem Fans und Entdecker gleichermassen auf ihre Kosten kommen. Über 120 ausgewählte Hersteller zeigen ihre hochwertigen Produkte und Dienstleistungen. Darüber hinaus warten zahlreiche Überraschungen und Attraktionen. Workshops, Livedemonstrationen und Produktpräsentationen sorgen für einen abwechslungsreichen Messebesuch.

Wir verlosen 25 x 2 Tickets für das Opening der Man's World am 29. Januar inklusive Apéro riche. Geniesse die Messe am ersten Abend mit kostenlosen Häppchen im abgetrennten Bereich. Weiter verlosen wir 40 x 2 Tageskarten für den Besuch der Man's World am Tag nach Wahl zwischen dem 30. Januar und dem 1. Februar in der Halle 550, inklusive eines Drinks.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 18. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.