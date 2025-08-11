Im Glarnerland wird Ende August der neue Schwingerkönig gesucht. Sei mit ein bisschen Glück live in der Arena dabei und erlebe das ESAF 2025 hautnah. Wir verlosen letzte Tickets!

In Mollis GL messen sich die Bösen vom 29. bis 31. August am ESAF 2025. Foto: ESAF 2025 Glarnerland+/Maya Rhyner

Alle drei Jahre findet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) statt. In diesem Jahr werden Ende August rund 350’000 begeisterte Schwing-Fans ins Glarnerland pilgern. Die Plätze in der grössten Arena der Schweiz sind heiss begehrt, denn nur wenige kommen in den öffentlichen Verkauf.

Dank Blick hast du dennoch die Chance, beim Schwing-Highlight des Jahres dabei zu sein! Wir verlosen für die Schwingtage am 30. sowie 31. August je 10 x 2 Sitzplatz-Tickets. Mach mit bei unserem Gewinnspiel und sichere dir die letzte Chance auf Tickets für das ESAF 2025!

Teilnahmeschluss ist der 17. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.