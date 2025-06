Spanien möchte nach dem Weltmeistertitel auch an der EM abräumen. Foto: IMAGO/NurPhoto

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Im Juli wird die Schweiz zum Mittelpunkt des europäischen Frauenfussballs! Vom 2. bis 27. Juli kämpfen die besten Spielerinnen Europas an acht Spielstätten um den begehrten Titel. Die Schweiz ist erstmals Gastgeberin dieses Grossereignisses. Bereits Wochen vor dem Turnier waren nur noch ganz wenige Tickets erhältlich, und es winkt sogar ein neuer Zuschauerrekord. Die Fans dürfen sich in den vollen Stadien auf eine elektrisierende Atmosphäre und unvergessliche Momente freuen.

Blick verlost noch letzte Tickets für die Europameisterschaft in der Schweiz! Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir 1 x 2 Tickets für das Spiel zwischen Italien und Weltmeister Spanien am 11. Juli in Bern sowie 2 x 2 Tickets für die Partie zwischen den Niederlanden und Frankreich am 13. Juli in Basel. Freue dich auf packende Duelle der Frauen-EM, und werde Teil dieser historischen Europameisterschaft!

Teilnahmeschluss ist der 6. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und per Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.